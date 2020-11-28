行政院長蘇貞昌裁示進口萊豬5原則，前總統馬英九28日痛批，5個做法實際上是治絲益棼，應該主動跟美國協商，既然出口豬肉有7成都沒有萊克多巴胺，為何不把這些賣給我們就好了？

進口萊豬5原則包括，赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查。馬英九今出席北市興隆公園更新及生態復育成果活動，他痛批，5個做法實際上是治絲益棼，應該主動跟美協商。

馬英九表示，既然出口豬肉有7成都沒有萊克多巴胺，為何不把這些賣給我們就好了？因為這5項原則都不容易執行，將來可以想像的出來，執行問題會非常大，應採取更聰明、簡潔讓人民可以理解的方式處理。

至於國民黨立委昨在立法院丟豬內臟被說糟蹋，馬英九指出，國民黨團在立法院的表現過去一向很溫和，這次表現的確出乎很多人意料之外，他可以深刻體會到藍委無奈，面對一個獨裁、專制的政權，實在是無路可走，所以用這方式表達。

此外，蘇貞昌說20年來美豬牛是台灣沒有履行對美國承諾，外界質疑民進黨對當年美牛進口是在反對什麼，馬英九則說，美牛開放的很有限，僅有30個月以下小牛，也沒有開放內臟，美豬是完全不考慮，所以是不一樣的。

(中時 )