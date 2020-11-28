真人實境綜藝節目《奔跑吧兄弟》29日起將在中天綜合台熱播，本季由鄧超、李晨、Angelababy楊穎、鹿晗、鄭愷、王祖藍、陳赫領銜登場，其中新入夥的團員鹿晗，是本季觀眾期待的最大亮點。想看當紅偶像們如何合作破關晉級、又是如何為達目的猜忌陷害，《奔跑吧兄弟》通通都有。

《奔跑吧兄弟》本季卡司找來7位不同風格類型的藝人明星，各自拋開偶像包袱盡情發揮，前EXO成員鹿晗是首次參與實境秀的錄製，登場前還在微博上發文向「跑男」6位元老們喊話：「很榮幸能加入跑男與各位前輩一起奔跑，請多關照，我可是個有點意思的人。」也因為這位小鮮肉鹿晗的加入，讓本季螢幕顏值直線竄升，原本30歲以上大叔為主的「跑男」，年齡平均值頓時拉低變年輕。

Ella拚玩遊戲無包袱。（中天綜合台提供）

全新一季《奔跑吧兄弟》每集出現的嘉賓都不相同，包括人氣明星陳喬恩、蕭亞軒、黃渤、林心如、Ella、孫儷、楊冪等人，都將陸續出現在節目中；但是當鄧超見到黃渤也來到節目裡，忍不住酸說：「這個顏值不行啊，我們節目很注重顏值的！」黃渤見狀也立刻回敬一句：「我過來，就是為了提升你們顏值的！」機靈快速的反應，讓現場所有團員伏地佩服這位影帝的高情商。而當Ella來到節目，則是春風陽光歡樂滿滿，不但盡情展現真實一面，更配合節目以「清潔婦」形象登場，智商高、演技強，時不時姿勢妖嬈、卻又自然不做作，在節目中表現奪目最得人心，被封為史上最會玩的嘉賓。

《奔跑吧兄弟》班底裡，唯一的女性就是Angelababy，卻是以女漢子形象讓觀眾和隊友們驚艷不已，在隨時都需要鬥智拚體力又搞笑的各種遊戲裡，絲毫不因為自己是女人而受到影響，尤其在眾人最熟悉的「撕名牌」橋段，Angelababy撕起來可是毫不手軟、更不留情，讓所有男人都甘拜下風。《奔跑吧兄弟》29日起，每周六日晚間8點至10點中天綜合台播出。

(中時 )