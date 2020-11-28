弘光科技大學資管系舉辦原創動漫IP「幻狐弗魯菲」整合應用研討會，模擬動漫人物。（王文吉攝）

弘光科技大學資管系副教授劉明昆自創「幻狐弗魯菲」動畫及玩偶。（王文吉攝）

弘光科技大學28日舉辦53周年校慶，各系發揮特色辦理系列活動，更在校慶當天舉辦的「電競產業跨領域人才培育論壇」中，和5所高中成立「中台灣電競聯盟」，並與5家業者簽訂產學合作備忘錄。系列活動原創動漫IP「幻狐弗魯菲」整合應用研討會，趁著近來日本動漫鬼滅之刃電影版熱賣掀起的動漫風潮，帶領學子認識創新的動漫電競產業。

人才培育論壇在台中市運動局長李昱叡等來賓的見證下，弘光科大校長黃月桂和青年、宜寧、致用、明台、五育等5所高中簽訂中台灣電競聯盟MOU，接著與宏碁公司、華碩公司、良興公司、林帝公司、樂維科技簽訂產學合作備忘錄。

黃月桂表示，電競產業發展過程中最重要的人才培育，需要高中職與大學共同攜手，弘光與電競產業中的佼佼者產學合作，這些電競資源將分享給參與中台灣電競聯盟的高中職電競菁英學校。

資訊管理系系主任黃建基表示，學校去年斥資千萬以上建立專業電競館，成為第一個由「中華民國電子競技運動協會」認證的專業電競場地，資管系明年將轉型改名為「多媒體遊戲發展與應用系」，積極發展動漫、遊戲及電競三大領域，也聘請國內知名漫畫家、跨領域創作者劉明昆到校擔任副教授，透過他的學界及業界豐富經驗，帶領學生創立一個新標竿。

校慶前舉辦的系列活動原創動漫IP「幻狐弗魯菲」整合應用研討會，也與愛迪斯科技、米菲多媒體簽屬策略聯盟意向書。劉明昆指出，「幻狐弗魯菲」動畫作品從今年2月起開始進行前置作業，到9月才有第一集產生，他利用上課的課餘時間，平均每10天完成一集，總共完成了6集，每集3分鐘。

劉明昆透露，「幻狐弗魯菲」動畫中的主角就是自畫像「狐小子」，也是自己創作30年的總整理，動畫影片由文化部補助製作，內容全部沒有對白，只有肢體演出劇情，每一集有一首專屬配樂，適合3歲以上孩童觀賞，完全不受區域、語言、文化限制，動畫中動作，是他親自下場演出而模擬出來。

劉明昆表示，台灣動畫的環境不比國外，預算也不足，他「一個人用一台電腦」完成作品，有獨創的製作方法，透過經驗傳承，簡化製作流程，把最好的效果做出來，發揮「母雞帶小雞」的功效，精進動漫產業，希望明年所指導的學生便可以發表屬於自己創作的作品。

網路新興產業網紅、動漫逐漸興起，原創動漫IP「幻狐弗魯菲」整合應用研討會上，還讓學生穿上「Xsens Mvn穿戴式動作捕捉系統」，深度了解動畫製作流程，由一起推出「幻狐弗魯菲」作品的愛迪斯科技公司產品行銷經理簡家興解說。

簡家興說，該套捕捉系統裝設有17個追蹤器，放在人體骨架關節上，可以捕捉人的任何動作，與動漫人物連上線，包括臉上的表情也能瞬間捕捉模擬，只要真人舉手、抬腳，動漫人物會便會同步跟著動作，才會有虛擬偶像、線上虛擬演唱會的產生，只要穿戴捕捉系統就能輕易操控，未來在醫療、長照領域都能應用。

(中時 )