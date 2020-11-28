香港特首林鄭月娥昨接受有線電視專訪時透露，現在沒有銀行能為她提供服務，她每日用現金買所有的東西。因為沒有銀行戶口，政府向她發薪是用現金，家中有成堆的鈔票。不過，因維護國家安全而受制裁是她的榮幸。

林鄭月娥接受《HKIBC》訪問時向記者稱，「坐在你面前的香港特區行政長官，是沒有銀行提供到服務給我」。她透露自己有大量現金在家，因為政府是以現金方式向她支薪，她每天亦是使用現金買所有東西。她又稱自己目前沒有銀行戶口，但並非從一開始就沒有銀行戶口。因為維護國家安全而受制裁，是她的榮幸。

林鄭月娥還提到，擔心民主派主導的區議會還能否發揮區議會的功能，過去一年「吵吵鬧鬧」，令官員及公務員不知道如何與區議會合作討論地區事務，甚至有時侮辱警員令警員離場，偏離《基本法》中地區組織的功能以及市民的期望。她強調現在要處理如何令區議會回復正常功能。正研究哪些公職人員要受《香港國安法》約制、要宣誓擁護《基本法》及效忠特區。

(中時 )