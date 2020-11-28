一名單親媽媽今年初將兩個孩子下藥勒斃後，自己又吞安眠藥輕生，最後被及時趕來的前夫救回，最近法院判決出爐，判該女死刑，女星隋棠先前在臉書砲轟法官：「眼睛真的有好好注視過人間嗎」，昨(27日)態度軟化道歉。導演李又宗則批評，看完判決書會相信「惡魔在人間」，最後轟：「隋棠有夠噁心」。

針對單親媽媽殺子案，隋棠先前發文批評：「當看到這個判決，我只覺雙頰發燙，彷彿看到法官用行動搧了所有為生活、為孩子拼命的母親一大耳光」，又問：「在位者的眼睛真的有好好注視過人間嗎？」昨她態度轉變，表示看過判決書後，「我完全不認同這位母親犯的錯誤，更不是不能判死」。

導演李又宗反批隋棠。（圖／翻攝自李又宗臉書）

隋棠反省說，自己當下只看了新聞便發言，確實有失公允，「很抱歉昨天一早的情緒過高，要自省」。對此，導演李又宗在臉書描述了單親媽媽的犯案過程，指她第一次動手失敗，第二次又讓兒子親眼看到她殺女兒的過程，最後向兒子動手。

導演李又宗。（圖／中時資料照片）

李又宗說，光看完過程就頭皮發麻，無法想像孩子當時恐懼心情，「法官判決公允，吳女當然該死，然後隋棠有夠噁心。」並指看完判決書會相信「惡魔真的在人間」，其他網友回應：「憑什麼為人母可以決定孩子生死」、「這種新聞我不想看到，我也單親我下不了這種方式，我會努力賺錢把孩子養大。」

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)