雲林縣府委託廠商研發在校園及村落導入感測器技術，平安符裡裝的是感測器。（周麗蘭攝）

衛福部國健署舉辦「109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」，雲林縣府囊括「韌性與創新」、「健康平等」、「不老」三大獎，副縣長謝淑亞（中）與縣府計畫處長李明岳（右二）代表前往領獎。（雲林縣政府提供）

衛福部國健署舉辦「109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」，雲林縣府囊括「韌性與創新」、「健康平等」、「不老」三大獎，得獎理由包括推動全國第一套社福長照文字客服機器人、在校園及村落導入感測器技術、提升社區心理諮商服務可近性等，是六都以外獲獎最多的縣分。

張麗善說，「高齡友善城市」相關業務原本由衛生局推動，今年起移交給計畫處統籌辦理，目的是透過跨局處合作，運用創新思考策略，超高齡社會來臨之前超前部署。

縣長張麗善表示，雲林縣人口外流、高齡者比例偏高，營造高齡友善的環境、促進高齡者健康幸福是迫切的目標，今年勇奪3獎項都是縣府積極推動的政策。

「109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」，雲林縣府獲「韌性與創新獎」理由是推動全國第一套社福長照文字客服機器人，民眾24小時都可查詢社福長照問題；在校園及村落導入感測器技術，家長可接獲學童上下學訊息，也可追溯長者的移動軌跡。

「健康平等獎」是全縣從6個心理諮商駐點擴充至20個鄉鎮市衛生所都有免費心理諮商服務；推動「心理健康網」與「微冊角落」計畫使各類心理健康書籍、資訊就在眼前，微冊角落目前已超過100個據點，並進駐縣內7-ELEVEN門市。

「不老獎」獲獎理由是推動高齡友善環境場域認證選拔活動，以高齡者、身障者的需求為出發點，提高出外走動的參與度；辦理「無障礙長青親子遊」活動，鼓勵中年人帶著高齡父母出遊，發展雲林的熟齡旅遊。

(中時 )