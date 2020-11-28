「又能在家門口看奧運會了？」27日下午，四川方面傳出「川渝兩地將共同申辦奧運會」的消息引爆網路後，重慶市體育局竟表示「不知情」，這樣的回應著實讓網友有些摸不著頭腦。後續四川省體育局也表示，「(申奧)屬於我們的工作規劃和遠景目標，目前正在與重慶積極對接、溝通、謀劃之中。感謝社會各界對川渝體育事業協同發展的關注和支持！」

中新網報導，類似奧運會和世界杯，這是國際頂級體育賽事，也是不局限於體育領域的超大IP。倘若真能在中國大陸舉辦，對於體育事業的發展而言自然大有助力。就像12年前北京奧運會的美好回憶，至今還留存在人們的腦海裡。

報導也提醒，但正因為這類賽事的高規格，所以承辦起來絕非易事。且不說贏得舉辦權後的實際實施階段，單從「有承辦意向」到「申辦成功」，往往就需要數年時間，這還是在極為順利的前提條件下。如果落選，那就是一個循環接著一個循環的嘗試與等待。

要想申辦一屆奧運會，到底有哪些程序？

首先，獲得一份來自本國的「許可證」是必不可少的條件。也就是說，如果某一個或幾個城市有申辦奧運會的意向，首先必須得到其所在國家或地區奧委會的批准，並且獲得政府的明確支持。只有做到這些，才有資格向國際奧委會提交申辦信。

在這之後，國際奧委會將對提出申辦的各個城市進行初步篩選和資格審定，並從中挑選出入圍的候選城市。某種程度上說，到了這一步，才算真正叩開了申辦奧運會的大門。

不過至此，只是萬里長征走完第一步。更大的考驗，還在後面。

入圍候選的申辦城市，要在規定時間內提交申辦報告，它是一份圍繞申辦而展開的計劃書，其中涉及到方方面面。申辦報告提交後，國際奧委會評估委員會將會對各入圍城市進行非常細緻的實地考察。

以北京申辦2008年奧運會為例，早在2001年2月，就有17名評估委員會成員來到北京，其中有國際奧委會的代表，也有國際單項體育組織代表以及運動員代表。評估團在北京進行了4天的考察，期間每天上午聽取北京奧申委的陳述，下午進行實地考察。此後，他們又前往日本大阪、加拿大多倫多、法國巴黎以及土耳其伊斯坦布爾進行了考察。

在國際奧委會評估委員會完成所有入圍城市的考察後，下一環節就是申辦過程的最終篇——國際奧委會召開全會進行投票，確定最終的舉辦城市。

2020年9月20日，北京冬奧會倒計時500天長城文化活動在八達嶺長城舉辦。9月22日是北京冬奧會倒計時500天，這意味著籌辦工作全面進入測試就緒階段，所有競賽場館將於今年內完工，符合測試要求，各項計劃完善定型，將進入實戰演練的關鍵時期。

總體來說，想要拿下奧運舉辦權，需要經過國內許可、國際奧委會初篩、提交申辦報告、評估委員會考察以及最終投票這幾大步驟。這每一步的背後，都蘊藏著無數工作人員夜以繼日的付出，難度可想而知。

(中時 )