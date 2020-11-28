國道1號汐止交流道將在明年增設南下入口匝道，新北市府已完成銜接的康寧街拓寬，新北市長侯友宜28日上午前往視察表示，除希望南下砸道順利動工，未來周邊希望能也發展成觀光休閒運動自行車步道，市府也會繼續努力拓寬沿線道路。

工務局指出，汐止區內有汐止科學園區，隔鄰並有內湖科技園區，近年來遷入人口快迅增長，已超過20萬人，因此造成交通負荷量非常大，新北市政府升格後，與中央攜手合作改善汐止上下高速公路及週邊交通。

侯友宜表示，康寧街拓寬對重新建置汐止區生活圈交通系統是相當重要的一步，相信未來國道交流道匝道增設及同興路穿越地下道至康寧街工程完成後，不但能大幅改善汐止區交通，也讓當地發展更加迅速，期勉市府團隊持續努力，將新北市生活圈打造成更適宜居住、更便利的理想城市。

侯友宜說，也希望南下砸道能夠順利動工，將會對整個汐止南下北上交通樞紐更順暢。

養工處表示，市府團隊向高公局推動國道1號汐止交流道增設南下入口匝道之改善計畫，經過多次協調，決議於康寧街增設匝道，並由養工處先行針對鄰近樟江大橋及國道1號的「康寧街751巷至連峰街」進行車道拓寬工程，本案工程經費1億5千1百萬餘元。

養工處表示，為符合高速公路增設及改善交流道設置原則，市府將原先路幅約10米且僅配置雙向各1車道的康寧街751巷至樟江大橋，拓寬路幅達到14米並配置雙向各2車道；樟江大橋至連峰街路段則因拓寬條件有限，配置為雙向3車道，讓汐止交流道聯絡道可容納更多車流，至於拓寬後的匝道增設工程，目前交通部高速公路局已著手設計規畫。

(中時 )