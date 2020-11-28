葳格小學校長過修齊強調，葳格國際學校全體系正大步向前邁進，無論是外語、科技、數理及全人教育成為台灣教育界的標竿。（盧金足攝）

運動會開始前，小朋友表演洋劍等技藝運動，表現高雅氣質，也能獲運動效益。（盧金足攝）

葳格的孩子以寶可夢造型裝扮進場，小葳豹以噴火龍點聖火的逗趣橋段，增添開幕典禮熱鬧活潑的氛圍。（盧金足攝）

今年以活潑可愛的「精靈寶可夢」展現孩子探索冒險的教育精神，鼓舞所有小小選手們面對挑戰、向前邁進的氣勢。（盧金足攝）

今年以活潑可愛的「精靈寶可夢」展現孩子探索冒險的教育精神，鼓舞所有小小選手們面對挑戰、向前邁進的氣勢。（盧金足攝）

很多學生圍著與卡通玩偶打招呼、合照，童心大發，運動會寓教於樂。（盧金足攝）

掀起全球熱潮的寶可夢出現在葳格國際學校小學部西屯校區！葳格小學19週年運動會，28日在秋高氣爽的天氣熱烈登場，今年以活潑可愛的「精靈寶可夢」展現孩子探索冒險的教育精神，鼓舞所有小小選手們面對挑戰、向前邁進的氣勢。葳格小學校長過修齊也向全校師生和與會家長報佳音，今年英語歌謠比賽，葳格小學連續6年拿到台中市的第一名，運動會讓學生身體力行運動家的精神，現在培育的實力，就是以後的競爭力。

過修齊表示，今年是葳格教育集團20周年慶，今天也是葳格小學西屯校區第19屆的運動會，這場運動會秋高氣爽，太陽出來了，溫度宜人，天時地利人和，運動會舉辦會前賽時

，包括拔河賽、100公尺賽跑，還有趣味競賽的決賽，看到小朋友以體力與智慧，爭取班級榮譽，珍惜自己最佳表現，他鼓勵學生「不管我們跑了第一名，不管只是比第一名慢一點

，最重要就是都已經全力以赴了。」

今天在運動會開始前，小朋友表演洋劍等技藝運動，學生融入高雅氣質，也能獲運動效益，加上還有英語故事比賽等，成為孩子語言能力與課業知識隨身寶；葳格小學的學習能力，就是小朋友未來競爭力，英語教學領先其他學校，家長放心將孩子送來葳格小學。

「加油！」運動會不只孩子很興奮，家長也活力十足，爸爸、媽媽拿著相機、手機捕捉孩子與風速競技的英姿，小朋友頭戴寶可夢黃色帽子，以運動選手出場時，家長按快門的手沒停過，其中，演出的孩子年紀最大不超過3年級，表演散發熱情，感染全場學生與家長，連外籍老師進場時都為參加運動會嗨翻天。

「這種自信與無畏將是他們未來成長最大的助力！」葳格小學指出，大會舞是由劉軒宏老師指導全體二年級，經健康組曲展現孩子健康可愛的模樣，孩子們天真又認真的動作，展現活潑朝氣的活力。

葳格的孩子以寶可夢造型裝扮進場，小葳豹以噴火龍點聖火的逗趣橋段，增添開幕典禮熱鬧活潑的氛圍，很多學生圍著與卡通玩偶打招呼、合照，童心大發，運動會寓教於樂。

各項運動競賽的登場，依照年級與特性設計出多項運動與趣味競賽活動，從袋鼠跳、兩人三腳、小組跳繩與飛盤擲準大賽，還有刺激緊張大隊接力，運動會場成為親子互動最佳時間。

家長會會長黃怡仁代表家長委員與志工們致詞時表示，希望藉校慶運動會的機會，勉勵親師們協同努力，傾聽孩子的需要，讓家長委員會成為學校最強而有力的後盾，成就葳格孩子們的夢想與未來。

過修齊強調，葳格國際學校全體系正大步向前邁進，無論是外語、科技、數理及全人教育等各方面都將成為台灣教育界的標竿；葳格的教育理念特別注重國際教育，即使運動會也是一樣，每一個班級與活動項目，全部採用雙語說明，讓葳格孩子融入在國際語文的環境，養成語言的基本能力。

(中時 )