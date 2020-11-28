NCC不予中天新聞台換照，引發各界譁然，激起全民怒火，28日國民黨苗栗縣黨部主委、苗栗縣議會議長鍾東錦，在中國國民黨建黨126周年活動表示，讓媒體平衡是件很好的事情，如果只有一種聲音，「我想這也不是正常民主社會」。

鍾東錦表示，最近關中天新聞引發話題，網路上更流傳：執政黨關媒體是他過去做了很多壞事，怕人家提起，不然就是正在做壞事，怕人家批評，還是他準備做壞事，怕被人家揭露。鍾東錦認為，不然實在沒有關媒體的必要。

他以這次選舉為例，綠色媒體幾乎占了8、9成，只有中天新聞台讓中國國民黨有發聲的機會，報導實情，但他們還是把媒體關掉，讓人費解。

鍾東錦強調，讓媒體平衡是件好事，如果只有一種聲音，這樣的民主社會也不太正常，實在太鴨霸了。

鍾東錦另認為，國民黨在立法院的戰力並沒有想像中的不好，反而努力為人民發聲，而是因為電視媒體報導的偏頗，讓國民黨吃虧，因此要更加團結在一起。

(中時 )