日前外媒報導稱，為了減輕融資壓力，大陸零售巨頭蘇寧易購正在考慮出售旗下的電商業務，尋求估值約60億美元，談判正在進行當中，但蘇寧也可以決定放棄出售。對此，蘇寧於27日晚間否認，在官方微博直接以「不屬實」回應。

36氪28日報導，蘇寧被傳出售近年來押下重注的電商業務，跟公司惡化的財務狀況不無關係。

據蘇寧易購公佈的2020年第三季報顯示，前三季度蘇寧易購營收人民幣（下同）1,808.62億元，年減10.02％；歸屬上市公司股東的淨利潤5.47億元，更暴跌95.40％。其中，第三季度營收624.38億元，年減4.58％；歸屬上市公司股東的淨利7.14億元，年減達92.69％。

報導指出，實際上，蘇寧易購一直以來都透過賣資產來改善自己的利潤，而被賣掉的資產往往是先前蘇寧大力發展過的業務，從2014—2019年，蘇寧易購每年拋售資產所獲利潤均在10億元以上。譬如在2014—2016年，蘇寧易購均透過拋售資產實現帳面上的扭虧為盈。

(工商 )