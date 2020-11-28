亞馬遜26日宣布發給第一線員工一次性獎金，感謝員工年節時分的辛勤付出，總額逾5億美元。不過由於美國新冠肺炎疫情依然嚴峻，亞馬遜在內的零售商員工要求恢復危險津貼。

亞馬遜零售業務資深副總裁克拉克（Dave Clark）表示，凡是在12月1日至12月31日受雇的全職員工，可獲得300美元獎金，同期的兼職員工可領取150美元獎金。

亞馬遜也曾在6月提撥5億美元，向在疫情期間堅守岡位的第一線員工發「感謝獎金」。

自3月美國爆發新冠肺炎疫情以來，亞馬遜的疫情相關支出已經達數十億美元，包括調升薪資、安全防護、強化清潔，以及投資檢測設備等。

亞馬遜在疫情最嚴重的時候暫時調漲薪資，並把加班費提高一倍，不過兩項計畫已經在6月到期。倉儲員工對此感到相當失望，因為美國疫情依然不斷升溫，員工在工作場所持續面臨健康和安全風險。

亞馬遜捍衛公司政策並表示，暫時調升薪資和加班費是反映當時線上訂單激增，但訂單量後來已經逐漸穩定。

其實除了亞馬遜外，沃爾瑪、Kroger和其他大型零售商的員工，亦要求雇主在年終購物旺季期間恢復危險津貼，並強化安全措施。

勞工權益組織United for Respect呼籲沃爾瑪、亞馬遜和Petco等零售商，在疫情期間將時薪額外調升5美元。雖然許多零售商在疫情初期調升時薪，但僅增加2美元，且大部分都已經停止。

智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）分析13家大型零售商發現，業者今年獲利合計提升39％，但疫情爆發以來第一線員工平均薪資僅增加10％。

此外，代表9萬名受雇於大型連鎖零售商的聯合食品及商業工人工會（UFCW），呼籲雇主加強保護員工健康。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)