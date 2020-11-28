勞動基金炒股弊案連房地產起家的寶佳機構也捲入其中。財信傳媒董事長謝金河認為，一個上千億的財團，到了富可敵國的財富，但寶佳林陳海父子卻逆向操作，選擇在股市當禿鷹，狙擊別人公司，恩怨恐愈結愈深，一旦企業出現破口，災難就會伴隨而至。

謝金河在臉書以「寶佳集團的危險信號：不當巴菲特 寧可當禿鷹」為題，對於寶佳捲入勞動基金弊案發表看法。

勞動部勞金局投資組長游迺文因帳上出現不明收入遭到調查，結果引出案外案，寶佳集團𣄃下寶佳資產管理的投資主管邱裕元也被拘提，並以行賄及炒作特定公司股價被移送偵辦，同案遭到約談的還有陳冲前院長的愛將，曾任彰銀總經理、現任寶佳資產執行長的唐楚烈，以及寶佳資產的策略長吳素秋也被約談。

「這是操作政府基金的基層官員被利益誘惑，勾結外部人員牟取私利的弊案，但捲入其中的寶佳機構很可能是大事。」

謝金河說，寶佳機構財力雄厚，據說涉入股市的資金少則數百億，多則上千億，在股票市場已到了喊水會結凍的地步，尤其是唐楚烈操作慓悍，很多寶佳介入持股的企業老闆都聞之喪膽。這些年寶佳從金融股操作開始，吳東亮的台新金最早嚐到苦頭，接著是駱錦明的中華票券，然後是何壽川的永豐金。

後來寶佳相中業績好，股價低的傳產股，最具代表性的是寶佳協助許作名拿下永大經營權。今年寶佳也介入遠百、永冠，尤其是東元電機，寶佳兵臨城下，逼得最近黃茂雄結盟華新增發新股自保。

「一個上千億的財團，到了富可敵國的財富，通常會選擇持盈保泰守住財富，但寶佳機構的林陳海父子卻逆向操作，選擇在股市當禿鷹，」謝金河說，百思不解。

幾個月前，謝金河曾在一個聚會的場所問桃園市長鄭文燦：為什麼寶佳集團林陳海父子不當巴菲特，寧可當禿鷹？這個問題鄭市長當然無法回答，可是林家父子放任底下的人頻頻狙擊別人公司，恩怨恐愈結愈深，一旦企業出現破口，災難就會伴隨而至。

謝金河提到，自己有一位十分尊敬的長輩，他有十幾家公司的核心持股都超過10%，手上的股票，幾十年只增不減，每年股東大會前夕，都會無償主動交給公司派，他沒有什麼要求，只交代經營者要把公司經營好，長輩無所求，贏得公司對他的無限尊崇，「這是我看到真正的巴菲特！」

「寶佳林陳海父子的財富可能更勝我尊敬的長輩，但他們手上握巨資，在股海翻雲覆雨，他們圖的是什麼？令人匪夷所思！」謝金河直言，若他是林陳海，會選擇立即解散寶佳資產，專心當一個長期投資的巴菲特！

(中時新聞網)