47歲高男24日騎自己機車到新北偷車，再騎贓車到台北萬華區廣州街夜市搶走1名婦人側背包後逃逸，得手新台幣7萬元，警方3天逮人，贓款剩5千元，高男稱拿去還賭債，訊後送辦。

台北市警察局萬華分局偵查隊副隊長潘固楓今天在記者會指出，24日晚間7許獲報，龍山寺附近的廣州街夜市內發生搶奪案，派員到場了解，1名婦人遭1名機車騎士搶走側背包，嫌犯得手後騎車逃逸，側背包內有7萬元、證件等物品，警方立即組專案小組擴大查緝。

警方調監視器發現住新北市淡水區的47歲高姓男子涉有重嫌，經調查，高男先騎自己的機車至新北三重區偷1輛電動機車，再騎贓車至廣州街夜市犯案，得手後，再將贓車騎回新北三重丟棄，最後再騎自己機車返回淡水住處，以為神不知鬼不覺，但還是遭警員細心交叉比對監視器等資料查獲。

警方掌握線索，昨天至淡水逮人，隨後也找到犯案贓車及剩餘的5000元贓款，高男則供稱，錢都拿去償還賭債。警訊後依搶奪、竊盜罪嫌將高男移送台北地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1091128

(中央社)