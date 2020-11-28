因應國際疫情仍然嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前公布，防疫「秋冬方案」將於12月起實施，包含國人在內的所有入境者，須檢附登機前3日核酸檢驗陰性證明。民眾黨立委張其祿質疑，憲法保障人民有遷徙自由，此措施有違憲之虞。張其祿痛批，政府現在的思維就是不想讓在國人回來，因此特別設立障礙，呼籲政府應該要有完善配套措施，不該把國人拒於國門外。

指揮中心日前宣布，12月1日起實施秋冬防疫專案，來台旅客登機前配合出示3日內核酸檢驗報告，除來自無法自費篩檢國家等3種狀況外，若旅客無法配合，仍須依航空公司安排機上指定區域搭乘，入境時須自費接受採檢，後續不得申請防疫補償，並將依據傳染病防治法第58條及第69條，處新臺幣1萬元至15萬元罰鍰。

不過，依據大法官558號解釋，「憲法第十條規定人民有居住、遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括入出國境之權利。人民為構成國家要素之一，從而國家不得將國民排斥於國家疆域之外。於臺灣地區設有住所而有戶籍之國民得隨時返回本國，無待許可，惟為維護國家安全及社會秩序，人民入出境之權利，並非不得限制，但須符合憲法第二十三條之 比例原則，並以法律定之。 」

張其祿表示，防疫目的是保障國人健康，避免出現防疫破口，該政策目的或許是對，但必須要衡量比例原則。此外，此措施也存在不公平性，像是有錢人寧可付罰款，只要願意繳罰款還是可返台，但如果無力負擔罰款者，就會被國家拒於門外，制度非常不公平。

張其祿擔憂，國際疫情持續延燒，加上要在登機前取得核酸檢驗報告並不容易，恐造成想回國的人因為無法取得報告回不來，增加染疫的風險，萬一國人在國外染疫成為人球，問題就大條了。

張其祿呼籲政府，在防疫時除重視目的上的正當性外，也應關注手段的合理性及符合比例原則，考慮權益侵害較低的防疫措施，例如特定航班、特定機艙座位接回安排，而非直接將國人拒於國門之外。

(中時 )