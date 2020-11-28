一名女網友日前在家中客廳充電行動電源，她在房間內睡覺時，突然聽到奇怪的嘎嘎聲響，接著門外突然竄出火光，還有燒焦味，她趕緊出門查看，發現行動電源竟爆炸了，底部被炸出一個洞呈現焦黑，還好火光沒有釀成災情，不過她對於爆炸當下餘悸猶存，直說「場面太過震撼，現在失眠了。」

女網女把行動電源放在客廳充電，沒想到竟爆炸了。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她提醒網友們睡覺的時候要記得拔掉家中不必要的電器插頭，因為她放在客廳充電的行動電源竟突然爆炸了，當時他跟家人在房間睡覺，聽到嘎嘎聲還看到竄出火光後，她就聞到燒焦的味道，出房門查看才發現，而全家除了她以外都沒有發現，讓她笑稱「炸了睡死根本不會發現。」

女網女把行動電源放在客廳充電，沒想到竟爆炸了。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

照片中的行動電源底部有明顯的燒焦痕跡和一個大洞，桌上也散落電源內部的黑色粉末，看到這場面讓該網友說「剛剛爆炸場面太過震撼，現在失眠了。」

女網女把行動電源放在客廳充電，沒想到竟爆炸了。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

許多網友看到貼文後紛紛留言表示，「充電器、行動電源，這種出事會死人的，建議還是買大牌子」、、「買有大廠牌子，品質穩定性比較好，出問題還比較好找廠商處理」、「我外出或睡覺一定拔掉，充電的不管哪牌都是」。

(中時新聞網)