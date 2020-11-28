黃昆輝教授教育基金會今(28)日舉行研討會，考試院院長黃榮村在專題演講時直言，「多次總統大選替台灣教育作了不好示範」，其中包含想走教改回頭路、教科書統編、恢復聯考以及廢除九年一貫國教制度等，而屢次發生的歷史課綱爭議，反應的更是台灣大環境分裂的現實。

黃榮村今日在專題演講論析近來50年的教育政策，他特別提到高中歷史課綱爭議，並指出，2003年是專業立場之爭，涉及高中歷史課程結構、史觀、去中國化爭論等面向，「是專業史家分群對抗」；2014年至2015年則涉及歷史詮釋、細節史觀（如日據日治、慰安婦歷史問題），以及檢核小組不當介入等程序問題，也是史上首次爆發學生因課綱爭議而對抗教育部。

黃榮村提到，國家教育研究院在2017年提議修改高中歷史課綱，包含將必修8學分減為6學分，中國史由1.5冊減為1冊，且由朝代編年史，放在東亞史脈絡，並以主題呈現，用字也力求中性，避免政治爭議，將國高中歷史課程明顯區隔，略古詳今，重點放在台灣近500年脈絡，但相關討論迄今依舊爭執不下。

「歷史教科書之爭，反映了台灣大環境現實分裂的現實」，黃榮村坦言，大環境不和解，雙方沒找到妥協的平衡點，繼續玩零和遊戲，歷史教科書即無出路，「看起來，攻防戰仍在演進中，歷史一直不得安寧！」

除了歷史課綱問題，黃榮村也談到政治對教育的衝擊。他指出，「過去多次總統大選替台灣教育作了不好示範」，2000年、2004年、2008年、2012年的總統大選，包含想走教改回頭路、教科書統編與恢復聯考、廢九年一貫國教政策等，「教育部組織法明訂教育部是全國教育事務最高主管機關的精神，也成為玩笑一句」。

至於高教問題，黃榮村則認為，我國面對「高教M型化」和「血汗大學」的困境，對於專門「打國際盃」的幾所大學來說，年度經費雖然沒有增加，可是為了作為提升高教競爭力的槓桿，仍具備時代貢獻。

黃榮村建議，如想要解決高教結構難題，政府應制訂人才發展條例，推動大幅度大學整併、學雜費彈性調整。在他的觀念，教育發展就像醫生治病，應謹慎推動改革，沒想清楚就不要亂動，但條件如果充足，就要勇敢出發。

(旺報 )