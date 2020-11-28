黃鴻升（小鬼）28日迎來37歲冥誕，他生前女友峮峮同日凌晨也在IG發表限時動態，語氣雖然正向陽光，但仍令人忍不住心疼，她寫下，「又到了你可以吃甜食的日子，去年的這個時候，我們正在家裡吃著我做的無聊蛋糕，當時想搜集每一年的11.28，所以上面很無聊只有年份日期，我想我們大概是地球上最無聊的情侶吧，沒想到天公伯沒給我機會再寫一個2020.11.28，依然覺得很不真實。」
峮峮回憶，「2020.4月，你陪我度過了我的第二次生日，突然想把你寫給我的卡片拿出來再看一次（嗯……字好美好羨慕）這才想起你寫了每個生日都要一起過啊〜人勒（？好啦不開玩笑了〜）現在的你每天都能吃甜食哩，生日快樂，感謝你出現在我的生命中，願所有你愛的人都能快樂、善良。」
峮峮平淡的文字，道出兩人戀愛的甜蜜相處過程，如今小鬼已到了另個世界，格外令人感傷。
(中時 )
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