看來火箭高層與「大鬍子」哈登、「忍者龜」韋斯布魯克兩人之間心結已經無解！根據《The Athletic》在28日爆料，火箭老闆費爾蒂塔原本希望找來傑夫范岡迪擔任新任總教練，卻被哈登、韋斯布魯克同聲反對，最後只好妥協改找西拉斯。

目前擔任電視球評的傑夫范岡迪，生涯當過尼克、火箭等隊總教練，最後1次擔任NBA總教練就在2007年火箭，儘管費爾蒂塔相當喜歡范岡迪嚴謹的執教風格，可惜哈登、韋斯布魯克兩大球星仍不買單，堅決跟費爾蒂塔抱持相反意見。

《The Athletic》更爆出哈登與韋斯布魯克雖然不希望范岡迪執教，兩人看待面試范岡迪的態度卻不同，因為韋斯布魯克同意跟范岡迪面談，范岡迪更大讚韋斯布魯克對他相當尊重，反觀哈登拒跟范岡迪見面，擺明就是不想看他來到火箭。

詭異的是，就算費爾蒂塔選擇妥協，改找原任獨行俠助教的西拉斯擔任火箭新主帥，哈登與韋斯布魯克仍然動了離隊念頭，甚至提出交易申請，代表這次總教練人選之爭只是冰山一角，哈登與韋斯布魯克早就不滿火箭高層已久，才會大搞分裂！

(中時 )