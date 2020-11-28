台灣新冠肺炎防疫成績有目共睹，被列全球最佳防疫國家前3名，近日雖有不少境外移入病例，本土仍維持0確診，此數字與疫情嚴峻的國家相比，簡直好到不可思議。國外網路平台Reddit有國外網友PO文，熱議「疫情間搬到台灣的方法」，原來台灣超群的防疫能力，備受外國人肯定，甚至還想移民到台灣，享有安全且正常的生活。

根據中央流行疫情指揮中心27日資料，台灣新冠肺炎累計確診為639例，有7人死亡，雖近來單日境外移入病例暴增，但本土已200天未曾出現病例。反觀美國，目前有超過1300萬人染疫，26萬人死亡，兩相對比，台灣便成為外國人心中最安全的島國，近日還有大型音樂劇《歌劇魅影》在台北演出，羡煞因疫情嚴重而封城的國家人民。

原PO昨（27）日在Reddit發文表示，他已成功來到台灣，而這裡已創下200天沒有本土確診的紀錄，還可以安全地舉辦幾千人的音樂活動。他提到，身旁友人認為疫情下入境限制嚴格，但其實有更簡易的方法可以移居台灣，所以他才寫出指南，供有需要的人參考。

原PO說，自己是在外館申請台灣的就業金卡，只要符合最低薪的條件，就有機會申請成功，而薪資最低門檻為3年內月薪或平均薪資達5600美元（約台幣16萬元）。他更進一步表示，申請就業金卡其實不到2個月就可到手，他於8月4日申請，10月31日領卡，而於11月22日抵達台灣。不過，申請就業金卡薪資須達5600美元，並非一般外國人都有此能力。有人很想來台灣，卻因為這一項限制，肯定被拒於門外。

(中時新聞網)