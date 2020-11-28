即使美國總統仍不放棄靠司法訴訟翻盤大選結果，但至今的法律戰仍節節敗退。美國聯邦上訴法院27日駁回川普陣營選舉不公的訴訟，稱「沒看到明確控訴內容和證據」，並強調「不能稱一場選舉不公，這場選舉就真的不公」。不過，川普律師團似乎早已預期訴訟失利，揚言要訴諸保守派法官人數佔優勢的最高法院。
劇美國有線電視新聞網（CNN）報導，任職由川普指派的第3巡迴上訴法院巡迴法官畢巴斯（Stephanos Bibas）代表由3名法官組成的小組聲明，指控選舉不公極為嚴肅，但不是自稱選舉不公，選舉就真的不公，並指出沒有看到川普陣營提出的訴訟中有實質證據」，稱二次修正訴狀仍有重大缺陷，故訴諸訴狀修改仍是徒勞無功的。
此外，法院也駁回了川普陣營要求撤回賓州的選舉認證，表示在沒有證實舞弊的情況下，這種救濟方式不僅前所未有且令人驚訝。不過，川普陣營的律師艾里斯（Jenna Ellis）對此判決似乎早已預料，表示在賓州的司法機器正在掩飾大規模舞弊，並揚言要上訴至最高法院。
川普律師團的主帥朱利安尼早於21日在賓州提出同樣訴訟但遭駁回，當時賓州下級法院法官稱他所提的訟案根本是如同東拼西湊的「科學怪人」，其引據的法學理論完全是拼湊的。
目前賓州與地方選舉官員一再表示，沒有證據顯示當地有大規模舞弊出現，而聯邦法院與賓州最高法院也駁回川普陣營阻止選舉認證的要求。
文章來源：Federal appeals court slams Trump campaign efforts to turn tide in Pennsylvania ruling, saying 'claims have no merit'
(中時新聞網)
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