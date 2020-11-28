即使美國總統仍不放棄靠司法訴訟翻盤大選結果，但至今的法律戰仍節節敗退。美國聯邦上訴法院27日駁回川普陣營選舉不公的訴訟，稱「沒看到明確控訴內容和證據」，並強調「不能稱一場選舉不公，這場選舉就真的不公」。不過，川普律師團似乎早已預期訴訟失利，揚言要訴諸保守派法官人數佔優勢的最高法院。

美國聯邦上訴法院27日駁回川普陣營選舉不公的訴訟，稱「沒看到明確控訴內容和證據」，「不能稱一場選舉不公，這場選舉就真的不公」。

劇美國有線電視新聞網（CNN）報導，任職由川普指派的第3巡迴上訴法院巡迴法官畢巴斯（Stephanos Bibas）代表由3名法官組成的小組聲明，指控選舉不公極為嚴肅，但不是自稱選舉不公，選舉就真的不公，並指出沒有看到川普陣營提出的訴訟中有實質證據」，稱二次修正訴狀仍有重大缺陷，故訴諸訴狀修改仍是徒勞無功的。

此外，法院也駁回了川普陣營要求撤回賓州的選舉認證，表示在沒有證實舞弊的情況下，這種救濟方式不僅前所未有且令人驚訝。不過，川普陣營的律師艾里斯（Jenna Ellis）對此判決似乎早已預料，表示在賓州的司法機器正在掩飾大規模舞弊，並揚言要上訴至最高法院。

.@RudyGiuliani and me on Third Circuit’s opinion:



The activist judicial machinery in Pennsylvania continues to cover up the allegations of massive fraud.



We are very thankful to have had the opportunity to present proof and the facts to the PA state legislature.



On to SCOTUS! — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) November 27, 2020

川普律師團的主帥朱利安尼早於21日在賓州提出同樣訴訟但遭駁回，當時賓州下級法院法官稱他所提的訟案根本是如同東拼西湊的「科學怪人」，其引據的法學理論完全是拼湊的。

目前賓州與地方選舉官員一再表示，沒有證據顯示當地有大規模舞弊出現，而聯邦法院與賓州最高法院也駁回川普陣營阻止選舉認證的要求。

(中時新聞網)