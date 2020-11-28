【現場直播】2天爆增23例確診 疫情指揮中心召開臨時記者會。(中時新聞網)

案641至644班機座位圖。（指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增9例境外移入COVID-19確定病例，其中8例自印尼入境(案641至644，及案646至649)，1例自美國入境(案645)。

指揮中心表示，案641至644均為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至30多歲，今(2020)年11月25日搭乘同一班機來臺工作，其中案641至643於入境時主動告知有不適症狀，案644則無症狀，但主動告知有服用藥物(後經釐清為維他命C)，4人於機場採檢，因檢出陽性於今日確診。已掌握4人之同班機接觸者共37人，其中16人為前後二排座位旅客，列居家隔離，21人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，案645為本國籍40多歲女性，長期居住美國(前次自臺灣出境日期為2019年11月)，因計劃返臺探親，今年11月19日入境，迄今無疑似症狀。個案居家檢疫期間，提出外出奔喪申請，於11月26日由衛生單位安排自費採檢，因檢出陽性於今日確診。由於個案無症狀，且居家檢疫期間未與其他人接觸，故尚無須匡列接觸者。

指揮中心表示，案646、647及649均為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，今年11月13日搭乘同一班機來臺工作，入境至檢疫期間無症狀，11月26日進行集中檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。由於3人無症狀，且檢疫期間未與其他人接觸，故無須匡列接觸者。

指揮中心表示，案648為印尼籍20多歲男性移工，今年11月15日來臺工作，入境至檢疫期間均無症狀。指揮中心自11月20日起暫緩4家印尼仲介公司之仲介移工來臺，並針對10月已入境之該4家公司仲介產業移工共30人進行回溯性採檢，共採檢27人，其中案648於11月27日採檢，因檢出陽性於今日確診；其餘26人皆為陰性。已掌握個案之接觸者共3人，均為防疫旅宿工作人員，其中1人有症狀已安排就醫採檢，其餘2人無症狀，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計109,612例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含107,619例排除)，其中648例確診，分別為556例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、556人解除隔離、85人住院隔離中。

(中時新聞網)