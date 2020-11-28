針對近期大陸企業信用債接連踩雷，中國證監會27日晚間公告稱，根據相關金融管理部門移送的永城煤電及相關審計機構涉嫌違法違規的線索，證監會已對永煤控股和相關審計機構涉嫌違法行為立案調查。

香港經濟日報28日報導，發布在中國證監會官網的公告表示，下一步，證監會將與相關金融管理部門密切協同，按照中國國務院金融委「零容忍」的工作要求，依據證券法等法律法規「嚴肅查處」相關違法違規行為。

路透報導指出，中國銀行間市場交易商協會此前公告稱，永煤控股違法違規線索已移送中國證監會。此外，在調查過程中發現永煤控股母公司河南能源化工集團也涉嫌存在相關違規行為，已對其啟動自律調查。

報導稱，對於中國近期信用債市場的風險事件，中國國務院副總理劉鶴21日主持召開中國國務院金融穩定發展委員會會議，指出監管部門和地方政府應督促各類市場主體嚴格履行主體責任，秉持「零容忍」態度，嚴厲處罰「逃廢債」行為。

(工商 )