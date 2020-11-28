｢最佳綠葉」諧星陳漢典，偕同演藝圈的養父王偉忠，接受壹電視節目《我是救星》主持人陳雅琳專訪，他感謝王偉忠在演藝圈對自己的栽培恩情，錄影時不斷上演愛的擁抱，甚至還直接對著王偉忠說「我愛你」，讓王偉忠渾身不自在。他也難得提到身世，提及爺爺是法官、父親是書記官，出身法律世家的他說：「爸爸只要求我，不要被抓去關就好了。」

陳漢典暢聊出道15年來，歷經甘苦。一開始，不但經歷3個月完全沒有通告，還為討生活變成打工族，去大賣場賣地毯，也去運動用品店賣球鞋，還經常被民眾認出來，他只好當場做模仿秀，交個朋友也好賣貨。陳漢典後來又因演得「太油」不討喜，被觀眾嫌棄撻伐，而進入事業低潮，好在有王偉忠提攜與開導，才逐漸在演藝圈站穩腳步。兩人難得同台接受專訪，陳漢典稱王偉忠是「演藝圈的生父兼養父」，王偉忠也鼓勵他「綠葉總是要開花」、「是時候不用當綠葉了」。

陳漢典談一路走來的蛻變。（粘耿豪攝）

陳漢典出身法律世家更是一絕，有法官爺爺、書記官爸爸，但父親看他從小就愛表演，早就了解他骨子裡就是個演員，完全沒有寄望他走法律一途，只要求他「不要被抓去關就好了」。因此，陳漢典念大學就透過選秀第一名而加入王偉忠的諧星班底時，父親舉雙手贊成。

從參加模仿節目，被王偉忠挖掘嶄露頭角，陳漢典不只主持、演戲、跳舞，也進軍歌壇，儼然是名全方位藝人。現在，更自己創業當起手搖飲店的老闆，甚至還會自己送餐，嚇壞一堆叫飲料的顧客，陳漢典同時也開設Youtube頻道，以陳教練之名故意教體壇明星運動，由於反差與衝突性太大，笑料百出。事業一再突破，但其實陳漢典已入圍4次金鐘獎，每每和最佳綜藝節目主持人獎擦身而過，他自嘲：「少年得志不是一件好事，但拜託，明年就差不多了，可以得獎了。」

(中時 )