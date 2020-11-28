圖說：大漢酵素發明專利「功能引導型醣肽萃取技術」就是用醱酵工法再升級，取得更細緻的植物營養素，並加以結合應用。（大漢酵素提供）

大腸癌是國人發生人數最多的癌症，包括知名藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺，近日二度挺過治療，余苑綺分享抗癌心路歷程，也建議應多食用天然食品。近年各類腸胃營養品興起，有生技大廠以獨特製程「功能引導型醣肽萃取技術」取得發明專利，其產生的多醣體與胜肽（簡稱β-Glupine醣肽）能幫助調理體質，也能作為癌症治療期的輔佐營養。

台灣餐飲業發達、再加上美食外送平台相當方便，只要拿出手機輕鬆點，從早餐到宵夜，各式食物都會送到面前，但隨著外食人口比例逐年增加，且飲食油膩不均，對腸胃造成極大負擔。衛福部調查發現，大腸癌為國人癌症發生人數第1位、癌症死因第3位，主要危險因子包括「不健康飲食、缺乏身體活動、肥胖、菸酒、老化及家族史」，而目前研究證實會提高大腸癌發生的食物，則是「攝取過量紅肉、加工肉品、高溫烹調」等，幾乎與外食劃上等號。

結合近年流行的自然飲食，大漢酵素生物科技研發出「功能引導型醣肽萃取技術」。國家級食品技師、大漢酵素生技研發顧問賴怡君指出，發明專利「功能引導型醣肽萃取技術」就是用醱酵工法再升級，取得更細緻的植物營養素，並加以結合應用，例如醣肽的分子比一般萃取技術的多醣體小了200倍，更易被人體吸收以外，也比單純的多醣體多了植化素等營養素，營養更多元，而且蔬果經微生物醱酵後，含有豐富膳食纖維、有機酸以及重要的抗氧化酵素等營養成份，對於腸道保健有相當大的益處。

「原型食物跟天然食物一直都是大漢酵素的訴求。」賴怡君強調，在整個發酵過程中，是利用整顆蔬菜連皮帶籽、水果更是帶著新鮮果肉進行發酵。「以往的酵素效果可能是單純給予影養補充，但透過專利技術，可以截萃取出醣肽成分，不僅讓身體更好吸收，還可以引導出天然的自癒功能。

面對病毒威脅，民眾不論是家中、辦公室，桌上都會放著幾瓶維他命。目前雖然還沒有足夠的科學證據支持「補充維他命C可以直接預防或改善感冒」，但維他命C在免疫系統發揮特定的生理功能、具有健全的免疫系統則可以降低感冒的發生機率的觀念仍深植人心。賴怡君指出，蔬果醱酵液依照建議使用量每日30毫升，相當於300顆含量800毫克的維他命C的抗氧化力，而專利醣肽抗樣化能力更高，約2500顆維他命C。

隨著科技越來越進步，環境毒素、未知病毒都存在生活，與毒共存成為新的生活課題。大漢酵素品牌副理許榛玲表示，公司產學合作，進行醣肽對癌症功效性動物實驗，結果顯示醣肽合併癌症治療藥物的效果更好，可為天然補充食品，同時也可以舒緩癌友在接受化療時的不適感。

許榛玲表示，大漢酵素長期以來都在研究利用天然的食物，淨化體內累積的毒素與自由基，近年更致力於發展專利，引導出天然食物的特質，而近期更透過品牌創新、開發KOL等行銷活動，大漢酵素的消費族群也從過去的40歲逐步下降至30歲，讓更多人能接受安心、天然、又有效的體內保養品。

(中時 )