網友在民進黨立委高嘉瑜文章下貼照片打臉，照片中可見當日民進黨內有不少立委並未穿著黑衣；高隨後也親自回應該名網友。（圖／取自高嘉瑜臉書）

民進黨立委高嘉瑜發文3小時後修改內文。（圖／取自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜身陷房產風波，又接連遭國民黨台北市議員游淑慧與王欣儀爆料，9年前去義大利考察狂脫隊買名牌、買勞力士「綠水鬼」手錶，讓高感嘆「累了」，並稱自己得罪很多人才會被追殺。今日（28）高又刊出昨日立法院朝野大戰的照片，表示「為什麼大家都知道要穿黑色穿」，圖中可見穿粉紅色毛衣的高在一群黑衣民進黨立委中格外顯眼，引發「排擠」聯想；但發文2小時後，高遭網友貼照片打臉，她隨即修改內文，新增「有經驗都知道可能會被潑髒水」、「所以要穿黑色」、「民進黨也有沒穿黑色的委員」等文字，掀起網友熱烈討論。

高嘉瑜今日在臉書發文，寫道「為什麼大家都知道要穿黑色」，並加上一個「崩潰」的表情符號，附圖則是自己被身著黑色西裝的行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲，以及一群同樣穿著黑衣的同黨立委包圍的照片。圖中高的粉紅色毛衣與卡其色長褲，在人群中格外顯眼，堪稱「萬黑叢中一點紅」，尤其高雙手抱胸、看著地板的身影，更與黨內同志成強烈對比。

高嘉瑜臉書文章發出2小時後，有網友在留言處貼出當日立法院現場照片，質疑：「多少穿黑的？」照片中民進黨立委僅部分穿黑衣，包括林楚茵、王美惠、洪申翰、許智傑等人都未著黑衣。其他網友則在該則留言下吐槽：「之前裝窮，現在裝可憐？」

該文章發出3小時後，高嘉瑜突然在內文加上「有經驗都知道可能會被潑髒水」、「所以要穿黑色」、「民進黨也有沒穿黑色的委員」、「學起來」幾個文字標籤，並親自回應貼照片質疑的網友：「只是就那張照片開玩笑，其實是想說有經驗都知道可能會被潑髒水，所以要穿黑色。」

(中時新聞網)