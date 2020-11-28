交通部台鐵局、台灣高鐵公司昨表示，12月起，旅客從進入車站就要戴口罩，違者拒絕運送；捷運也同步改為進站體後戴口罩，站務人員會在站體內巡視，口頭提醒、勸導民眾配合新的管制措施。

中央流行疫情指揮中心日前發布「秋冬防疫專案」，12月1日起民眾進入8大類場所應佩戴口罩。高鐵和台鐵指出，過去旅客是刷車票過閘門之後才強制戴口罩，12月1日起新規定更嚴格，旅客從進入車站開始，包含車站大廳、售票處等非付費區時，即須佩戴口罩。

飲食方面，旅客於車站停留及乘車期間若有需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢仍須立即佩戴。

高鐵表示，車站每2小時即消毒1次，並於售票櫃檯、自動售票機及閘門紅外線體溫量測區域，畫設「社交距離」參考線，另於旅客動線上廣設消毒酒精。

交通部航港局則說，民眾進入三貂角燈塔、白沙岬燈塔、高雄燈塔、鵝鑾鼻燈塔、漁翁島燈塔、東莒島燈塔、東引島燈塔及基隆燈塔文物館的室內燈塔文物展示室，務必佩戴口罩。

高雄市捷運局指出，原規定旅客於「進閘門時」及「站內或車廂無法保持1.5公尺社交距離」情況下應戴口罩，12月1日起改為進站體後戴口罩，站務人員會在站體內巡視，口頭提醒、勸導民眾配合新的管制措施。

北捷早已規定「搭捷運全程戴口罩」，包括進入車站非付費的大廳區域，現行已在非付費區即提醒旅客戴上口罩，將再提醒所有車站服務人員發現旅客未戴口罩時，要提醒與勸導旅客配合防疫政策請戴上口罩。

(中時 )