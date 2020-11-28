黑豹旗4強戰由衛冕軍平鎮高中對上成德高中，9月時桃園盃冠軍戰成德在延長賽以1分之差擊敗平鎮奪冠，這次平鎮靠先發投手林詔恩8局無失分好投，以及隊長張宥鈞三壘安打攻下首分帶起氣勢，最後以3比1復仇成功，連續6年打進黑豹旗冠軍戰。

此戰平鎮派出高二投手林詔恩，他投8局表現出色，雖被敲出7支安打，但面臨壘上有人的危機總能適時化解，最後使用98球繳出8局無失分的優質表現，讓總教練吳柏宏也讚不絕口。

「整場球詔恩表現很完美，一直壓制對手，很不錯。」吳柏宏表示在暑假時林詔恩有跟著U18中華隊一起培訓，當時的磨練讓他在今年表現都很穩定，「他是左投又有穩定性，球速從原本135公里到現在有140公里了，才會派他在4強戰先發。」

林詔恩則表示對自己表現也算滿意，在有危機時都能守下來很不錯，其實今天8局投完還想拚完投，但用球數98球，手也有點酸了，教練表示要換投後自己也答應，「目標是再吃壯一點，現在64公斤，很認真吃但都胖不起來，目標要超過70公斤。」

平鎮高中隊長張宥鈞敲雙安有1打點。（陳怡誠攝）

面對平鎮這支傳統強隊，成德高中多用變化球對付打者，而平鎮高中在第2局2人出局後，林翊翔二壘打後，張宥鈞捕上一支三壘安打助平鎮先馳得點，不過接下來4局平鎮都沒有攻勢，直到7局上半再從張宥鈞安打開始，黃勇傳敲安再添1分，三棒董子恩高飛犧牲打攻下第3分，平鎮拉開分差順利贏球。

此戰成德高中全場敲出8支安打，不過大多留下殘壘沒能得分，直到9下平鎮高中換投後才有得分機會，王苡丞掌握偏低球路敲出陽春炮，這也是他高中首轟，最後丞德以1比3輸球，但闖進4強已經寫下隊史在黑豹旗最佳成績。

平鎮高中在冠軍戰要面對穀保家商對興大附農的贏家，陣中只有今天先發的林詔恩與昨天先發的賴延峰不能登板，吳柏宏表示，「其他投手都有能力投冠軍戰，就看誰狀況比較好，還沒決定。」

平鎮高中捕手張翔有三壘安打表現。（陳怡誠攝）

(中時 )