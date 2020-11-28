近來行政院動作頻繁且不斷出包，引發正反討論聲浪。資深媒體人李艷秋今(28日)在臉書寫下，套句流行語就是「有一種討厭叫蘇貞昌」，她指出蘇貞昌院長最近的滿意度雪崩式下滑，綠營內部見縫開始呈現「蘇貞昌OUT」的氛圍。

李艷秋在臉書分析，「可以理解綠營派系的焦慮，畢竟現在位子都搶得差不多了，如果行政院長空出來，又可以大洗牌一次，搞定的話，可保派系家族幾代繁榮啊！所以蘇院長在裡不應外不合的情況下，處境艱難。」她也舉例幾項惹惱民意的事，蘇揆卻都很無辜，讓她看不下去。

李艷秋舉例，第一，開放萊豬及內臟進口，沒辦法搞定標示、查廠、稽查，是衛福部和農委會那兩名活寶無能，干蘇貞昌鳥事啊；第二，發言人丁怡銘說冠軍牛肉麵用萊牛，引發大風暴，雖然丁是個小蘇貞昌，但終究不是本尊，所以徒弟出事，干師父什麼事呢？第三，關中天，這事算在蘇院長頭上更冤了，雖然舊主委是他罵走的，新主委是他找的，委員是他推的，可是他都是為了執行總統府的要求啊。

另外，李艷秋說第四，長年不開會的部分，當然是疫情影響，有些人把馬來西亞女大生被殺害，和11個月沒開治安會報扯在一起，根本是政治鬥爭，以此類推，14個月沒開食安會報，吃萊豬就會中毒嗎？......所以有沒有開會不重要，有沒有這個政府也沒關係，只要有蘇院長就搞定了；第五，行政院公帑養小編製圖攻擊反對黨，這其實是不得已的，那些黨內立委和側翼網紅懶得要死，重點抓不到，用語軟弱無力，既然是蘇院長的強項，濟弱扶傾也是應該的。

最後，李艷秋直言，「台灣何其有幸，橫空出世一位蘇院長，我們都已經習慣享受他給我們看鼻孔的日子，所以千萬不要下台喔！讓我們大聲疾呼：『無限期支持蘇貞昌院長～長～長～長～』」。

(中時新聞網)