一名在高雄開麵店的婦人，為了方便照顧生意而與丈夫分居兩個住處，但丈夫發現老婆不但不回家，還突然接到離婚證書，因此懷疑在她外養「小狼狗」。但雙方還沒攤牌之際，小狼狗竟然「侵門踏戶」拿著兩人床戰後帶有「嘉明味」的衛生紙及出遊照按女方家上門大喊「XXX我愛你」，同時送給女方公公希望能成全兩人，丈夫氣得提告，法官判兩人應賠25萬元。

根據判決書記載，該對夫妻的妻子經營麵店，為了照顧麵店生意，於是在附近買了一間房子就近居住，與等於是與丈夫分房，但是丈夫發現妻子回家次數愈來愈少，甚至變本加厲拒絕回家，因此懷疑妻子紅杏出牆。

未料去年7月，丈夫突然接到妻子寄的離婚證書，讓他驚覺自己被戴綠帽，原本想要找妻子攤牌，想不到妻子在外養的小狼狗，卻突然在某天直闖到家門，還不斷按電鈴後大喊「我愛XXX」。

當時女方的公公在家外出查看，該名小狼狗竟然當場將他與他與女方兩人「床戰後擦拭下體，沾有精液與體液的衛生紙、出遊照等交給女方公公。甚至還說自己很愛她媳婦，希望協助勸兒子與媳婦離婚，讓他們有情人終成眷屬。

丈夫認為小狼狗公然侵門踏戶太惡霸而向法院提告，並求償50萬元，法院審理時，女方否認有通姦行無，聲稱是被對方握有裸照威脅。但小狼狗卻承認兩人交往，因此認定兩人侵害配偶權益，判賠25萬元，可上訴。

(中時新聞網)