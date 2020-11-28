嘉義市警察局團隊欣喜榮獲衛福部「109年台灣健康城市」韌性與創新獎。（嘉義市警察局提供）

嘉義市政府衛生局、民政處殯葬管理所及警察局分別榮獲高齡友善城市─創新獎、健康城市─城市夥伴獎及韌性與創新獎等3項獎，其中，市警察局是全國唯一獲獎的警察機關，獲獎單位27日接受衛生福利部國民健康署署長王英偉頒獎表揚。

嘉義市警局發表「Chiayi City as Home 嘉市是家─守護家意，安全＋e」的作為。（嘉義市警察局提供）

市警局以「Chiayi City as Home 嘉市是家─守護家意，安全＋e」為題投稿，說明近年警方以主動出擊、e動防護、聯動交通等3大策略，推出科技導入的「嘉e巡簽─智慧巡邏箱」、「雲端智慧巡邏車」、「數位治安包圍圈」、「守護嘉憶人」、「區域廊道科技執法」及「道安多元整合平臺」等方案。

市警局表示，跨領域結合，運用社區民力，打造符合高齡友善的宜居城市，相關成果通過今年防疫考驗，也獲得衛福部國民健康署的評審，而躋身全國5名「韌性與創新獎」之列。

市警局長張樹德表示，獲獎是對警方積極營造城市安全健康的最高肯定，激勵警政團隊更加強大，在勇媽市長黃敏惠帶領下，打造「全齡共享、世代宜居」的嘉義市。

(中時 )