黃昆輝教授教育基金會今(28)日舉行研討會，考試院長黃榮村在專題演講時談到，當前最大教育大政問題之一，在於教育經費編列與修法後增加經費，被拿去免12年國教學費，高教問題卻未獲解決，高教國際競爭力不斷下滑。

黃榮村說，兩岸大學近15年排名已被大幅拉開，我國卻未推出有效因應方案，同時年金與退休金改革，更沒有考量到大學特性，大傷優秀人才聘用。

黃榮村認為，以當前情況來看，大學現代化、國際化與鬆綁已不是問題，中小學等國教卻有很多必須精進之處，兩端的連接，從來都沒有在國際化的框架下進行整合。

黃榮村更指出，我國教育結構與功能是「歐洲身、美國頭（如台大），甚至是社會主義身、資本主義頭（如中研院）」。台灣的大學雖屬於歐日模式，但美國元素愈來愈多，因此在推動學士後醫學育、教師延任與退休上，常有緊張關係，應依共識盡量改成身頭一致。

至於私立大學不斷高喊教育部鬆綁管轄，黃榮村談到私校問題，並指出私校法精神與私校實際經營常不一致，才會出現「社會主義身資本主義頭」的現象。

黃榮村說，私校法規定捐資興學，主張「學校有公私之分,教育無公私之別」，依法私校是非營利、具公共性的財團法人，而非營利公司，亦即私校可以賺錢，但不能分配盈餘，卻有不少私校弄成「投資辦學」，違反捐資興學的本意，現在又因為少子女化，必須解決兩者之間的矛盾與落差。

面對少子化衝擊，私校對於招生備感憂慮，黃榮村則說，我國需要制定總體教育發展藍圖與路徑圖，也要制定人才發展條例，並因應少子女化訂定有「落日條款」的私校轉型特別條例，並推動大幅度大學整併，但也要提供誘因，並排除困難推動高教學雜費彈性調整等難題。

(旺報 )