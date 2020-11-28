陳昇先前因健康檢查發現口腔腫瘤後，迅速開刀治療，宣布取消原訂12月31日、明年元旦舉辦跨年演唱會「起風了 Breezin’」，他動刀後不能開口講話，因此已連續舉辦26年的跨年演唱會，因此被迫中斷紀錄。許多粉絲關心陳昇身體近況，陳昇28日身穿以招牌短褲搭配休閒西裝外套，出席自己與好友藝術家黃志偉籌備已久的畫展「末日遺緒Finale -陳昇╳黃志偉兩人展」，陳昇在現場除了盡量不開口說話，體態精神都一如往常勇健，心情也十分輕鬆開心。

他這段期間非常感謝親朋好友以及歌迷朋友們的關心，身體恢復的狀況非常好，相信很快就可以重新在跟大家舞台上見面。陳昇在開刀後，不能講話，大家都用手寫字來溝通，他剛開始恢復時，只能講氣音，現在已能正常說話，向來熱愛運動的他，以照常開始運動、騎車，但不能游泳，因為怕開到傷口受到感染，也建議他鮮少開口說話。

陳昇從今年初全球疫情期間開始大量創作繪畫，10個月內，安排了16幅精彩作品開展，每一幅都色彩鮮明、意味深長卻也趣味十足。雖然是第一次開畫展，他不改幽默個性，自虧「本年度最值得注目的藝術新銳」，他日前佈展時，還在畫廊空白的牆面上即興創作塗鴉，當作送給大家的驚喜，他27日在畫展布展時，黃子佼、伍佰等人已親自到場欣賞。

(中時 )