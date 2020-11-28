新北市華夏科技大學今舉辦54周年校慶，邀請行政院副院長沈榮津、原住民族行政局等官員參與。沈榮津表示，政府對技職教育相當重視，從2017年以來已投注80億經費在優化技職校院的實作環境，由於技院學生實習設備老舊，行政院長蘇貞昌近期也特別指示，投注30億元採購國產工具機給各技職學校，目前教學設備更新比例，技職型高中達到90％、技專院校達到92％，預計約126萬學生受惠。

沈榮津提到，現在社會已經越來越懂得尊重專業，就像工具機口罩製造業者跟政府通力合作，共組口罩國家隊一樣，因為有產業的專業才能臨危授命，在20天完成60條口罩生產線。政府2017年以來投注80億在優化技職校院的實作環境，近期投注30億元採購國產工具機，除了讓技職校院設備大幅更新，也使受疫情影響的台灣工具機業者有所舒緩。

沈榮津表示，自己過去擔任高雄加工出口區管理處長對產學合作就相當重視，他強調技職教育體系一定要強調實作，否則學生到職場上什麼都不了解。在產學合作上，高教深耕計畫已挹注325億元，希望技職校院對焦在地產業需求，提供給學生良好的實習、實作場域。

沈榮津補充，2020年是最具挑戰的一年，全球各國GDP多是負成長，但台灣經濟成長已連續3季都在4小龍排名第一，第三季甚至成長到3.3％，創連續9季新高，這些都是國人努力成果，他鼓勵技職學生發展專業，不要怕台灣以後沒好的工作環境，只要怕技術不紮實找不到工作。

(中時 )