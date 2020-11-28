金城分局長胡淑淨（右中）27日晚間親自帶隊擴大臨檢，前進KTV、酒店進行宣導查察。（警方提供）

金城分局依據治安數據分析，針對轄內常發生治安事故的熱點加強執法。（警方提供）

金城分局動員警力18名擴大臨檢，目標對準10家酒店及KTV業者，難得一見的大陣仗引起民眾側目。（警方提供）

金門警方加強防制街頭暴力、飲酒鬥毆滋事，金城分局長胡淑淨27日晚間親自帶隊擴大臨檢，前進KTV、酒店進行宣導查察，緊接路檢舉發交通違規5件，展現打擊犯罪，淨化社會治安的決心。

這次擴大臨檢共動員警力18名，目標對準10家酒店及KTV業者，難得一見的大陣仗引起民眾側目，連店家都感到好奇，頻頻詢問「發生甚麼事情？」

警方表示，在KTV、酒店內，一些微不足道的眼神對視、擦肩而過或是走錯包廂，都可能因酒精催化而大打出手，進而演變成群毆事件，該分局依據治安數據分析，針對轄內常發生治安事故的熱點加強執法，特別籲請業者配合營造良好消費環境，並善盡勸告酒客勿酒後駕車和協助代叫計程車，確保酒客平安回家的責任。

各家KTV、酒店內衣香鬢影，酒客和服務小姐穿梭來去，臨檢過程平和順利。警方緊接實施車輛攔檢，共查獲未繫安全帶、無後視鏡各2件，另有1件未戴安全帽，並未發現酒駕情事，顯示平日宣導取得一定成果。

(中時 )