新北市長侯友宜主持萬里、坪林衛生所5G遠距智慧醫療啟用儀式。（王揚傑攝）

偏鄉長者人口多且醫療資源匱乏，新北市衛生局結合產官學資源，以國衛院「5G智慧科技改善偏鄉醫療環境計畫」串聯醫亞東醫院、遠傳電信與萬里、石碇衛生所，以「糖尿病共同照護網」為臨床主題，藉由5G通訊實現遠距醫療，今（28）日在萬里衛生所舉行啟用儀式，新北市長侯友宜親自到場主持。

侯友宜表示，偏鄉醫療資源相較不足，居民就醫需依賴當地衛生所。以坪林為例，衛生所是唯一僅有的醫療機構，65歲以上人口比例又高達26％，即使到鄰近的大醫院看診，單程就要耗上近1個小時，身上有病痛的長者還要歷盡就診路途遙遠的折騰，讓人於心不忍。

侯友宜說，藉由5G成立智慧照護醫療網，讓新北市的13個偏鄉，在2022年都能因智慧照護醫療網解決偏鄉醫療的不足，讓偏鄉長者的醫療資源能更豐沛，解決他們長年因交通無法即時就診的不便，讓他們能有安居樂業的好生活。

啟用儀式中石碇衛生所與亞東醫院合作演示遠距醫療，由亞東提供新陳代謝科及眼科醫師，糖尿病友依約診時間至石碇衛生所，透過視訊由兩方醫師進行會診、營養諮詢、衛教及開藥。

衛生局表示，為彌補偏鄉專科醫師資源不足，2019年底已擇定貢寮衛生所與汐止國泰醫院、烏來衛生所與耕莘醫院合作，透過視訊方式由合作醫院提供專科醫師診療服務。今年增加萬里、石碇、坪林；2021年預計規畫平溪、雙溪、三芝及石門衛生所，期在2022年將新北市所有13個偏鄉全部納入遠距醫養照護，改善偏鄉醫療環境，提升醫療能量與品質。

(中時 )