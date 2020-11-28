萊豬進口政策明年元旦將上路，國民黨27日強力杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，混亂中，多名藍委突拿出豬內臟朝發言台潑灑，引發各界關注。綠委們沒有預期到國民黨的戰術，被打得措手不及。

經12次阻斷上台報告後，行政院長蘇貞昌昨在綠營護航下，上台做5分鐘短暫施政報告，但藍綠在台下上演全武行；民進黨更痛批國民黨浪費食物踐踏豬農心血，「下水湯場面血腥又噁心。」對此，國民黨則回嗆，蔡政府開放萊豬進口是踐踏豬農始作俑者，指責他人踐踏豬農是「做賊喊抓賊」，在議場內丟一堆豬內臟，就是為突顯問題劑。

豬內臟在立院漫天飛，蘇貞昌進行施政報告期間也飛來「空襲」，民進黨立委極力抵抗，其中，綠委王美惠站在蘇貞昌身旁、滿臉內臟渣的畫面霸氣十足，連資深媒體人劉寶傑都驚呼，如果是他在這狀況下，肯定當場吐出來！

劉寶傑在政論節目《關鍵時刻》中提到，當時在場的十多位民進黨男立委面對國民黨的豬內臟攻擊，人人驚呼「不要丟！」只有王美惠一個人即使「滿臉豆花」，仍堅挺的站在蘇貞昌旁邊，更不時抓起一把豬大腸甩回國民黨陣地，氣勢凌人！

對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，王美惠這樣子的表現，「下次選舉一定連任成功！」他表示，民進黨的傳統就是像王美惠這種草根出身的「衝組」，反觀現在年輕的綠委，各個都習慣吃香喝辣，真正要打仗的時候通通沒有戰力，不如一個王美惠！

(中時新聞網)