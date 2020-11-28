28歲日本「牛郎界帝王」羅蘭（Roland）今年2月曾來台趴趴走，當時掀起一股野生捕獲羅蘭的風潮，最近他被日本媒體報導，先前堅稱沒交往對象的他，疑和一名在關西夜店工作的女子約會，兩人還被目擊同遊迪士尼，求證羅蘭本人，本來給人能言善道形象的他竟支支吾吾，疑似默認。

外型帥氣、有著182公分身高和少女漫畫中金髮王子外貌的羅蘭，年輕時曾考進東京大學，他在書裡透露因為不想領著微薄的薪水，被工作綁死一輩子，就毅然決然休學轉行從事夜店工作，因很懂得交際手腕，加上精心經營的外貌，讓他被封為日本第一牛郎，還自立門戶開店。

然今年因新冠肺炎疫情蔓延，許多人轉而選擇盡量在家，以免被染病，連帶引響了許多行業，羅蘭的葉店也被波及，4月羅蘭宣布，因公司不斷虧損，深思後決定先關閉位於新宿歌舞伎町的牛郎店「THE CLUB」，原本的開分店計畫也因此暫緩。

據《東網》報導，日本媒體最近拍到羅蘭和一女子到迪士尼約會，女方親暱拉著羅蘭的手臂，互動有如情侶，羅蘭本人沒多回應，他的事務所則說沒聽說過他有交往對象，媒體起底該女目前在夜店工作，兩人去年在羅蘭開的店裡認識，一見鍾情，兩人平時都在羅蘭的豪華公寓約會，女方還會為他下廚，應在熱戀期。

(中時新聞網)