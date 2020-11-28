總統蔡英文今年8月底時，突襲式宣布將在明年開放含萊克多巴胺的豬肉進口，引發社會嘩然，而農委會主委陳吉仲日前稱日本在2005年開放美國萊豬進口，至今每人每年食用美豬達2.07公斤，平均食用量比現今國人的0.49公斤還多，他今天在其臉書再度指出，不管是最重視食安的日本，還是飲食習慣與我國相近的新加坡、香港，或是韓國，都遵照國際標準開放萊豬進口，吃比我們更多的美豬，而且沒有傳出任何食安事件。

陳吉仲表示，日本在2005年開放美萊豬進口，當年日本進口美豬的數量是28.8萬公噸，佔總進口量的32.97％，每人每年食用美豬2.4公斤，國內生產豬肉則是124.5萬公噸；到了2019年，日本進口美豬的數量下降到24.9萬公噸，佔總進口量的25.9％，每人每年食用美豬2.07公斤，國內生產豬肉則是127.9萬公噸，日本的飲食習慣跟臺灣相近，美萊豬進口後也採取相同的國內禁用、國外安全容許、清楚標示等策略，結果顯示開放萊豬至今美豬的進口量反而是減少。

陳吉仲指出，日本的經驗與臺灣類似，我國自從2002年加入WTO開放美豬進口以來，國產豬肉的自給率始終維持在9成以上，進口豬肉的消長主要是加拿大、西班牙、美國、丹麥等彼此之間在互相替代，並未對國產豬肉的市佔造成衝擊。目前美豬在臺灣的市佔率僅1.23％，國人每年食用美豬的數量僅有0.49公斤，遠遠低於日本，當採取清楚標示、學校午餐全面使用國產食材等措施，參照日本經驗，預期將能充分保護台灣的養豬產業。

陳吉仲提及，2012年開放萊豬的韓國，每人每年食用美豬3.64公斤；2016年開放萊豬的香港，每人每年食用美豬1.49公斤；已在今年5月1日開放萊豬的新加坡，每人每年食用美豬0.53公斤。不管是最重視食安的日本，還是飲食習慣與我國相近的新加坡、香港，或是韓國，都遵照國際標準開放萊豬進口，吃比我們更多的美豬，而且沒有傳出任何食安事件。

陳吉仲說，在萊克多巴胺安全容許量的訂定上，部分內臟的標準甚至遠比日本、韓國、新加坡、香港還嚴格，從這些已開放國家或地區的經驗可知，只要符合國際標準，就不會有任何食安問題，更何況我們會全力落實清楚標示，保障消費者自由選擇，最後站在產業主管機關的立場，當然還是要鼓勵國人都來消費我們國產高品質的台灣豬。

(中時 )