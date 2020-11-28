高齡105歲的空軍英雄金英（右）與老戰友洪奇偉遺孀李家驤，一同現身空軍三重一村觀展(文化局提供／戴上容新北傳真)

105歲的空軍英雄金英是碩果僅存幾位的抗戰親歷者，28日金英在知名演員兒子金士傑的陪同下，與老戰友洪奇偉遺孀李家驤出席文化局與空軍司令部合作策畫「空軍與三重一村的榮光歲月」特展。文化局指出，特地將展期延長至明年2月28日，期待更多民眾能夠參與。

文化局指出，空軍官校第8期畢業的金英，為現今兩岸華人最資深飛行員，育有3男2女，次子為「台灣默劇大師」金士傑，戰後金英與同期飛官洪奇偉約定一期一會，在洪奇偉去世後，今年改由遺孀李家驤赴約敘舊。

「空軍與三重一村的榮光歲月」特展展示空軍創建以來篳路藍縷的艱辛過程、抗戰的英烈事蹟，並陳列多項珍貴的空軍相關文物，園區內擁有珍貴的防砲陣地及地下甬道，讓民眾一探眷村風貌及當年駕駛飛機受到防砲陣地保護的過往點滴。

文化局表示，特展選在原是朱楚雲將軍宅的14號眷舍，走入紅門後進入眼簾的是大型展覽意象海報牆，及一整排威風凜凜的軍國旗，展間裡規劃有「草創時期」、「建軍時期」、「抗戰時期」及「空軍的現在」等珍貴展品，還有與一村息息相關的防砲部隊歷史及文物展示。

文化局指出，「空軍與三重一村的榮光歲月特展」因廣受熱列迴響，特地將展期延長至明年2月28日，期待能有更多民眾能夠參與；特展也開放校園團體導覽預約，人數達10人以上即可申請，更多詳情請上空軍三重一村網站及FB粉絲團查詢。

(中時 )