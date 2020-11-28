平鎮高中隊長張宥鈞自高二就是陣中主力外野手，4強戰對上成德高中攻守兩端都有表現，敲出雙安含一支攻下首分的三壘打，守備方面也有美技助球隊守下分數，他表示若明年有機會，將會出來報名中職選秀。

張宥鈞被稱為「平鎮校草」，五官秀氣又深邃，今日在第2局2人出局後，二壘有跑者時，張宥鈞敲出一支三壘安打助平鎮先馳得點，7局上半再從張宥鈞安打開始，平鎮串聯攻勢再添2分。

3局下半成德高中一壘有人時，徐瑋辰敲出中外野方向安打，張宥鈞迅速傳向三壘抓下第3個出局數，化解危機，攻守兩端都有不錯表現。

不過其實張宥鈞在學期初陷入低潮，原本總教練吳柏宏都將他安排在一、二棒，因為想太多導致狀況不佳，黑豹旗才將他安排在九棒當伏兵，果然有不錯表現，吳柏宏說，「把宥鈞拉到後段棒次後讓他放開心情攻擊，有收到效果，這兩場都表現不錯。」

張宥鈞表示在9月剛開學時陷入低潮，「自己想太多，我是隊長要把球隊帶好，但前面盃賽輸不少場比賽，教練要我壓力不要太大，這次黑豹旗有找回高二比較好的感覺。」

張宥鈞表示自己在高中最後一年想打出成績，若下學期表現不錯，明年就會想出來選秀試試看。

平鎮高中張宥鈞在4強戰敲出三壘打。（陳怡誠攝）

平鎮高中張宥鈞。（鄧心瑜攝）

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