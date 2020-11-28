室內的擺設與裝潢，多數人都依自己的喜好去設計，但也有人深信風水，認為物件要擺對位置，使用對的顏色，才能為家裡帶來福氣，甚至有旺財的作用，其中家裡的窗簾也講究風水，究竟選用哪些錯誤的顏色，可能會趕走財神爺呢？

根據《壹讀》報導，客廳不只是住戶休憩的地方，也是招待客人的重要位置，因此客廳窗簾的顏色也尤為重要，最好選用「淺色系」，不只能讓室內看起來更舒服，也可營造出輕鬆的氛圍，讓來訪的客人感到舒適，再者淺色的窗簾也利於透光，使客廳變得較明亮，才能讓陽氣旺盛、聚集財氣，家裡才會越來越富有。

而卧室的窗簾最好選擇「內斂」的顏色，使用俏皮的顏色也無妨，但主要還是要有遮光效果，透光率較高的窗簾放於臥室，恐會影響睡眠品質，再者避免使用過於極端的顏色，例如「黑色或紅色」，因為這兩種顏色會讓人有壓抑感，長期下來，對人恐會造成心理健康的影響，而且也會遮擋陽氣，讓財氣難進入屋內。

而臥室的窗簾也建議不要使用「粉紅色」，雖然顏色看起來很夢幻，但容易招到爛桃花，假若夫妻臥室房內放粉色窗簾，感情也可能因此受到影響。

(中時新聞網)