天氣逐漸轉涼，許多人開始揪團吃鍋取暖，但火鍋的湯到底能不能喝，引發網友熱議。多數人認為火鍋的湯還是不要喝比較好，因為煮過東西變超毒，喝多恐出事，但也有人認為在沒煮肉前都可以喝。對此，腎臟科醫師洪永祥曾在節目上分享，湯底煮過東西，亞硝酸鹽濃度就會飆升，後來又加入肉、海鮮等食材，形成亞硝胺恐致癌，因此建議前30分鐘喝就好。

網友在PTT上發文分享，冬天到了，許多會吃火鍋暖身體，但她發現很多人都「只吃料、不喝湯」，讓她覺得很奇怪，因為她是很愛喝湯的人，因此好奇，有沒有人也跟他一樣屬於「喝湯一族」，不是只喝兩口那種，是會整碗、整鍋都喝光光。

貼文引發熱議，多數網友都表示「不會喝！」，且原因多與健康因素有關，「不喝，怕腎臟無法負荷」、「只能喝剛開始滾的，煮完的湯底超毒，喝多會出事」、「不想洗腎的話別喝」、「無敵高普林，把火鍋的湯喝光光，腎臟是不是要壞了」、「鈉含量太高」、「加芋頭的話，連我家的狗都不喝」、「膝蓋在哀嚎」。

但有網友認為「煮肉前可以喝」，「煮菜的還行，煮肉的看到也不想喝了」、「前面只煮蔬菜時喝2-3口」、「放肉前會喝一點」、「煮菜會喝，下肉就不喝了」。另也有人分享，「以前大學吃火鍋，朋友都會挑那種海鮮吃到飽的，然後主攻蝦子螃蟹之類，那個湯很恐怖，整鍋濁濁紅紅的。」所以不是什麼湯都可以亂喝。

而腎臟科醫師洪永祥曾在節目《媽媽好神之俗女家務事》上指出，想喝火鍋湯要把握前30分鐘的黃金時間，只要湯底煮過東西，亞硝酸鹽濃度就會飆升，且煮越久濃度越高，吃鍋又常加入肉類、魚類、豆腐等蛋白質食物，與亞硝酸鹽會結合成亞硝胺，恐會致癌。若在最後還放麵條、冬粉下去煮，麵體吸滿湯，恐一次吃下大量有害物質。

(中時新聞網)