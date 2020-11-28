外商進駐彰化大城鄉開發太陽光電，引發環保團體到立院抗議，當地村民也到場發聲，懇求政府多聽聽在地居民的建議。引爆支持光電村民站出來與環保團體對峙的關鍵，就是主張大城鄉並非納入政府劃入的重要濕地範圍，環團則是呼籲政府應儘速公告為國家濕地。

隸屬於新加坡外商美歐亞的海精新能源、鑫政及永堯等光電業者，將要在當初國光石化預定地，開發太陽光電。目前鑫政已拿到國產署開發同意函，海精則獲得經濟部的籌設許可進入海審會，其中的海精新能源則是計畫在彰化縣大城鄉開發太陽光電，陸續在當地舉辦說明會等。

環保團體則是呼籲「別來破壞台灣國寶濕地」。出席27日於立院召開記者會的代表指出，開發太陽光電發電廠的場地，是屬於濁水溪口國寶級濕地，當年免於國光石化來此設廠，但這十年來，海岸濕地還未被政府劃設為「國家級重要濕地」，感到遺憾與失望，並強調「未反對綠能，而是要選址正確」，應在既存屋頂、道路、公園、堤防、公設或水泥建物等，而不應將海岸潮間帶、農地、林地都列為可開發處。

彰化大城鄉民出示內政部108年函文指出，目前彰化列入重要濕地範圍內，有伸港鄉、和美鎮，並無大城鄉。（圖／讀者提供）

從彰化北上到立院發聲支持綠能開發的鄉民則說，當年他們也是反對國光石化，阻擋重汙染工業，但如今政府既要推動綠能太陽光電，支持的鄉民就要站出來表達在地人立場。

大城鄉鄉民王國中就提示內政部公文，內政部在民國108年5月15日函文公布的彰化縣「重要濕地」範圍，在伸港鄉、和美鎮，並未將大城鄉納入。他還進一步質疑，「為何環團一直說這裡的濕地是國家等級？政府根本就沒有說是，也未公告過！」民眾蔡一則說從「國家重要濕地保育計畫網站」可以看到，彰化大城鄉就不是在重要濕地範圍。

如今開發商依循著政府推動綠能政策進駐地方，陸續取得同意函、開發許可，面對地方支持居民與環保團體反對聲浪，公部門的政策若要轉彎，是否會面對可能的國家賠償等法律訴訟，將對公部門是一大挑戰。

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(中時新聞網)