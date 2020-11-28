淡海輕軌擴大50元1日券優惠名單、購票地點 (捷運公司提供／戴上容新北傳真)

淡水輕軌藍海線歡慶通車，輕軌串聯漁人碼頭等各項景點，新北捷運公司28日擴大「輕軌50元1日券」優惠和購票地點，淡水必買三協成餅舖、漁人碼頭內的大胖活海產等特色餐廳都在優惠名單內，購票地點則擴及淡水捷運站2號出口「捷運淡水旅遊服務中心」及「路易莎淡水捷運門市」。

新北捷運公司總經理吳國濟指出，淡海輕軌藍海線通車後，每日平均日運量超過2萬人次，為輕軌沿線、漁人碼頭及淡水老街帶來滿滿的人氣，捷運公司推出的50元1日交通聯票，讓遊客搭乘淡海輕軌綠山線及藍海線飽覽美景，還串聯12條公車路線，是遊客輕鬆暢遊淡水的好選擇。

吳國濟表示，1日券也擴大優惠圈範圍，將漁人碼頭與老街商圈知名店家納入，包含淡水名產店「醍醐大師」、「海邊走走」、「三協成餅舖」、「50年代枝仔冰」、「紅樓中餐廳」、「小川鍋物」、以及漁人碼頭內萬里蟹認證餐廳「大胖活海產」，民眾只要持有1日交通聯票就可享101間商家提供的優惠。

新北捷運公司表示，新北捷運公司也與KKday合作推出超優惠的淡海輕軌主題套票，包含MOOVO電動輔助自行車、淡水古蹟、淡水百年紅樓中餐廳、齊柏林空間，淡水河渡船以及住宿者等多項選擇，相關優惠訊息可上網站查詢。

此外，除了淡海輕軌紅樹林站、漁人碼頭站、KKday網頁及APP皆可購買最值回票價的淡海輕軌一日交通聯票外，也已經在淡水捷運站2號出口「捷運淡水旅遊服務中心」及「路易莎淡水捷運門市」購票。

(中時 )