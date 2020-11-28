台南市政府在國際志工日前夕表揚服務滿10年以上的120位志工，台南市近6萬名志工，每人每年提供的平均服務時數為6都最高，其中陳華陸阿嬤已90歲，是最年長者，李宥儒一生累積服務達1萬5000多小時，是累積時數最長的金質獎志工。

台南市長黃偉哲提出數據指出，台南市有1400多個志工團隊，共有5萬7000多個志工，計算15歲以上志工占總人口數的比例、每人每年的平均服務時數263小時，皆為6都最高。他強調，台南市志工有2成8比例為65歲以上的高齡志工，稱讚志工讓台南市變成有愛的城市。

這次金質獎得主中，陳華陸阿嬤虛歲已90歲，是最年長志工，李宥儒累積服務時數達1萬5000多小時，是服務時數最高的志工，兩人接獲金質獎（需服務滿2000小時以上）。

陳華陸平常在山上區戶政事務所與衛生所擔任志工，在戶政事務所服務時，會先打掃環境，給民眾舒適的洽公空間。李宥儒加上永康區的環保與社區巡守志工，又接下關懷據點隊長職務，她認為要完成一件服務項目，無法靠一個志工單打獨鬥，而需團隊無私的奉獻熱心。

黃偉哲表示，台南有4000位警察、1000位警消，卻有8000位巡守隊員、4000位義消，這座城市若沒有志工，市政推動一定大打折扣。

(中時 )