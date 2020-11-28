新北市華夏科技大學今舉辦54周年校慶，邀請行政院副院長沈榮津、原住民族行政局等官員參與。沈榮津提到，過去蔡政府因發展能源轉型被罵翻，離岸供電目前已一步步架設完成，台積電也買下未來20年的發電量，逐漸看到成果，近期日本跨國企業SONY因沒有發展綠能被國際市場抵制，批評日本政府沒有開發能源轉型、綠能供電，也相當羨慕台灣對綠能的超前部署。

沈榮津表示，過去4年蔡政府因能源轉型被批評，但近期已逐漸看到綠能發展成果，離岸供電在彰化、苗栗海岸逐漸架設完成，外國廠商看到後也紛紛來投資，目前台積電已買下未來20年發電量。他指出，國際市場相當重視企業綠能發電，看到SONY因沒有發展能源轉型、綠能供電罵日本政府，就想到過去因發展能源轉型被罵翻，如今連SONY也羨慕台灣的超前部署。

沈榮津補充，台灣從自產能源2％到現在已經能有20％，奠定台灣未來20年發展。過去台灣半導體產商每年都要付給美國品牌大廠技術授權金，但近年發展下來，台灣不但不用繳授權金，其他競爭對手也來跟台灣買5釐米晶片，半導體目前產值已達2兆6000多億。

沈榮津表示，鴻海董事長劉揚偉也來找他說要成立台灣電動車平台計畫，過去台灣引擎車發展雖輸在起跑點，但電動車發展卻值得期待，像是知名電動車商特斯拉公司內部的動力系統、控制電腦、顯示器、變速器都是台灣廠商供應，相信電動車產業將是台灣新產業趨勢。

(中時 )