台南市長黃偉哲參與胡麻季活動，現場製作芝麻糕。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

2020台南胡麻季安定場28日在安定區公所旁停車場舉辦，台南市長黃偉哲上午也到場推廣台南市優質胡麻，市府輔導胡麻主要產區辦理一系列活動，結合安定區農會共同行銷在地胡麻，28日為台南胡麻季的壓軸場，邀大家把握機會品嘗採購，千萬別錯過。

安定區公所於活動中提供2500份麻油雞飯，讓民眾現場憑券領取，並與農業改良場合作辦理胡麻小學堂─芝麻糕DIY體驗。另外規畫「安定逍遙遊─找尋屬於你的3.6.9」地圖集章活動，結合在地景點，完成集章可換取限量的300份神祕小禮物。

台南農業局長謝耀清指出，安定區胡麻的種植面積約176.6公頃，農會與農民契作選種優質的胡麻品種，加上適合的土質、氣候與精進的栽培技術，製作過程與檢驗也經過層層把關，因此，產製的胡麻油品質非常優良。期盼透過活動推廣，讓民眾可以享用及品味在地產的優質麻油，支持在地農產。

活動現場有優質胡麻產品特惠，胡麻棉花糖、胡麻花生麻糬等限量特色美食，還有青農市集展售、農會四健會的DIY體驗活動與原住民「洄瀾舞集」表演，並且有抽獎活動，節目活動精采，有吃有玩，吸引眾多民眾前往參與採購。

(中時 )