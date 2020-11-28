宇宙人近來推出新歌〈明天留給我〉，加碼宣布將明年1月3日在Zepp New Taipei舉行舉辦「明天留給我」演唱會 ，而宇宙玉生日派對場將於小玉明年生日1月2日登場，一共兩場演出，讓歌迷超嗨。他們日前拍攝〈明天留給我〉MV，宇宙人化身上班族，貝斯手方Q擔任「慣老闆」一角，頤指氣使動不動就開除人。

主唱小玉是基層員工，沒有什麼大抱負，日復一日做著枯燥重複的工作；吉他手阿奎則是循規蹈矩的同事，只想做好自己的事，三人在MV中過足戲癮。阿奎笑說，整天拍攝下來，發現最大的挑戰是穿著全套合身西裝，「因為西裝要好看就得一直維持挺拔的姿勢，加上衣服很合身，一整天下來實在有點緊。」

方Q演出慣老闆必須有誇張的肢體表演，儘管已經出道十年，但戲劇經驗不多，他還是會怕現場拍攝時會尷尬，透露舒緩緊張和尷尬的方式是「不要對到大家的眼睛，看每個人的額頭就好」。相對而言，小玉演出上班族一角顯得老神在在，他表示這次的角色是「唯唯諾諾的上班族」，和自己真實個性部分相符，所以「很安心，只要放心去演就好了」。

(中時 )