來自台東為了幫助接受孩子早療資源的林碧霞，在20多年前，即使交通不方便，仍然堅毅的陪著女兒復健，每周搭乘飛機定期復健，但也一度因照顧壓力過大罹患重度憂鬱症，現在孩子長大後、她有了自己的時間，更組成支持團體希望幫助更多媽媽走出來，今天獲頒智障者家長總會「父母深情獎」。

原本在銀行工作的林碧霞在30年前生下其長女，但發現她在4個月大時還不會翻身、7個月時還不會爬，學走路總是走的跌跌撞撞，到了1歲半還說不出「爸爸、媽媽」，雖然家中長輩時常說「大隻雞慢啼」，但2歲時才確診為發展遲緩，但她不願相信，甚至還跑到另一家醫院確診後才領取身心障礙手冊。

林碧霞說，為了協助孩子早療，她每週搭乘飛機來回台北，但也因照顧壓力過大，在其小學三年級時確診為重度憂鬱，直到有次看到「孩子是來渡我們的菩薩」一詞讓她漸漸看得開，即使孩子小小的進步、也變成她的成就感。

直到孩子高中特教科畢業後，目前在台東智障者家長協會的培立工作坊負責休息室的清潔，而她也找到自己的興趣，目前在家中務農、種植紅龍果外，去年也與幾位身心障礙者家長組成支持團體，每2個月就會聚會、聊天，釋放壓力，也協助提供各種資源、畢竟愛會長大。

智障者家長總會「父母深情獎」今天頒發給三個家庭分別來自新竹、南投與台東，包括來自新竹的曾新禧、林綉玲，南投的王麗粉及台東的林碧霞。

(中時 )